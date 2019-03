Selena Gomez no le sale rentable a Justin Bieber

Justin Bieber y Selena Gomez lo tienen todo. Son jóvenes, tienen éxito, fama, talento y una cuenta bancaria poco común entre los jóvenes de su edad. Una lista de ingredientes muy golosos que a veces ponen en peligro los bolsillos más celebriteros...

La parejita feliz no escatima en gastos y no dudan en vivir su romance a lo grande. Estar a solas para ellos no es un problema y siempre que tienen ocasión hacen planazos al alcance de muy pocos... ¿Que les apetece dar un paseo? Nada de bici, mejor alquilar un helicóptero que se disfruta más del paisaje... O que mejor que ir al teatro y tener la sala en exclusividad para ellos. Vamos, que a ellos todo les sabe a poco.

Tras terminar su gira por Sudamérica, Justin tenía unas ganas loquitas por reencontrase con Selena, y eso que solo había estado sin su churri una semana. El cantante la tenía tantas ganas que cogió el primer vuelo con destino Canadá para reunirse con su amada... ¡Y menuda reunión!

El reencuentro hizo subir el azúcar a más de uno y es que con ellos juntos, hasta las pelis románticas parecen de terror a su lado. La parejita paso toda la tarde de compras y los besos, las caricias y los arrumacos estuvieron presentes durante toda la jornada. Locos de amor, decidieron dormir juntitos para terminar con buena letra el día pero no se andaron con tonterías y alquilaron una suite de lujo en el hotel de lujo 'Forks'. Y es que su pasión es tan grande que necesitaban una habitación de 214 metros cuadrados... ¡Cómo son estos chicos!

Un gastito insignificante si se compara con los 2.500 euros que se gastó Bieber en alquilar un teatro de Canadá, para los dos solitos y poder disfrutar sin mirones, ruidosos y comedores de palomitas compulsivos, de la película 'Reel Steel'.

Vamos, que como sigan a este paso su amor les va a salir muy pero que muy caro a sus bolsillos...