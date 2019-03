Selena Gomez rompe a llorar en mitad de un concierto durante la celebración de su cumpleaños

Selena Gomez no está atravesando su mejor momento. Esto es lo que hace pensar, después de que el pasado 23 de julio, durante su concierto en Indonesia y día de su cumpleaños rompiese a llorar mientras cantaba 'Kill em with kidness'. La artista intentó dar lo mejor de sí en su show pero después de la cita musical con sus seguidores publicó en Instagram unas palabras donde aclaraba lo sucedido.

"Esta noche me sentí sin autenticidad, totalmente desconectada de mí misma y de mi música. Nunca he sentido que las cosas materiales, mi ropa o un vídeo me definan. Sentí miedo de lo que estaba pasando. Estaba estancada y me pregunté, ¿es aquí donde tengo mi corazón? Siempre digo la verdad. Necesito reordenar algunas partes de mi vida y de mi personalidad". Después de estas palabras, muchos de sus fans se temían lo peor y ya presagiaban que podía dejar la música por un tiempo aunque, otra parte, considera que debido a que su apoyo a Taylor Swift en el enfrentamiento de la rubia con Kanye West no haya surtido efecto, ha hecho que la exchica Disney pase un bache emocional.

Durante el concierto, la ex de Justin Bieber antes de cantar la canción que le hizo emocionarse ya dijo algunas palabras sobre cómo se ha comportado en los últimos tiempos: "Digo cosas que no siento, o que resultan mal porque me preocupo mucho. Pero la cuestión es que, al final del día, ninguna batalla es ganada con rencor. Sé que en lo más profundo de mi corazón debo creer que podemos amarnos los unos a los otros y ser siempre amables sin importar lo que cueste".