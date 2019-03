Selena Gomez rompe a llorar en un concierto recordando a la cantante Christina Grimmie

La cantante Christina Grimmie, conocida por su participación en el concurso 'The Voice', fallecía este pasado fin de semana a causa de los disparos recibidos por parte de un perturbado tras finalizar uno de sus conciertos en Orlando (Florida).

Una trágica noticia que ha dado la vuelta al mundo y que ha conmocionado a muchos famosos. Selena Gomez rompía a llorar sobre el escenario recordando a Christina, gran amiga suya.

La exniña Disney estaba ofreciendo un concierto en Miami de su gira 'Revival Tour' cuando quiso homenajear a Christina dedicándole un tema. Fue tal la emoción de Selena que no pudo evitar emocionarse sobre el escenario y romper a llorar.

"Cuando tenía 14 años, la conocí y le firmé un autógrafo. Algo acerca de Christina y su familia es que tenían una gran fe. No creo que sea cuestión de religión ni de buenos actos. Sólo es que tenía fe y no entiendo cómo puede ocurrir esto, pero me gustaría dedicarle mi siguiente canción", comentaba la cantante mientras el auditorio estallaba en aplausos.