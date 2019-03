Selena Gomez rompe a llorar durante su actuación en los American Music Awards 2014

LA CANCIÓN QUE DEDICA A SU EX JUSTIN BIEBER

Este fin de semana se ha celebrado en Los Ángeles la 42 edición de los American Music Awards, en los que Selena Gomez ha destacado gracias a su performance de 'The Heart Wants What it Wants'. Una actuación cargada de emoción y sentimiento, dedicada a su exnovio Justin Bieber, en la que la cantante rompió a llorar y que puso en pie a todos los asistentes a la gala.