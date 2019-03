Selena Gomez, Ricky Martín, One Direction o Eva Longoria en los eventos más gamurosos del fin de semana

JINGLE BALL 2015, MARCH OF DIMES O DE CENA BENÉFICA

La noche del viernes se vistió de gala al otro lado del Atlántico para recibir unos eventos de lo más glamurosos. Así, pudimos ver a Jessica Alba o Naya Rivera en el evento March of Dimes. También estuvieron juntos Ricky Martín y Eva Longoria en la cena benéfica de la Fundación Global Gift. Mientas nuestros cantantes favoritos actuaron en el Jingle Ball Tour 2015 en Los Ángeles donde vimos a One Direction, Selena Gomez, o 5 of seconds.