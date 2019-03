Selena Gomez revoluciona las redes sociales con sus lágrimas

LA CANTANTE NO ESTÁ PASANDO POR SU MEJOR MOMENTO

Selena Gomez ha vuelto a revolucionar las redes sociales al publicar una fotografía junto al obispo de su iglesia en la que se aprecia claramente que ha estado llorando. Y es que la cantante no está pasando por su mejor momento sentimental y no pudo contener las lágrimas durante el sermón del domingo: "Mensaje Increíble. Me hizo llorar. Gracias Obispo por recordarme por qué siempre debo seguir adelante". ¿Será Justin Bieber el culpable de estas lágrimas? ¿Recuperará Sele la sonrisa?