Selena Gomez revela que todavía ama profundamente a Justin Bieber

Después de lanzar su nuevo videoclip, 'The heart wants what it wants', y conmocionar a todos revelando a través de su nueva canción los sentimientos que tiene todavía tiene hacia Justin Bieber, Selena Gomez ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre su nuevo tema y sobre su amor hacia el principito del pop.

La cantante acudía al programa de radio On Air, allí reveló que todavía quiere a Justin Bieber y que le desea todo lo mejor del mundo: "Yo le apoyo. Creo que siempre lo haré. Estoy molesta cuando se le molesta, soy feliz cuando él es feliz. No quiero que nada malo le pase. Me duele. Eso es todo".

Esto sí que es amor del de verdad, y es que después de todos los altibajos que han tenido en su relación, Selena confiesa que todavía quiere lo mejor para él.

Además, la cantante ha hablado sobre la reacción de Bieber al ver por primera vez el videoclip: "Él pensó que era hermoso. Creo que fue muy duro. Creo que estaba un poco celoso del tipo del vídeo en un primer momento". ¡Menuda historia de amor y desamor!