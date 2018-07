Selena Gomez revela que no confía en nadie después de su ruptura con Justin Bieber

La cantante se sinceró en una entrevista para Marie Claire

Selena Gomez, por fin, ha confesado que no consigue levantar cabeza después de su tormentosa relación con Justin Bieber. La artista se ha sincerado y reveló "tengo citas, pero no confío en nadie", en una entrevista para Marie Claire. Gomez ha confesado que desde entonces es muy cuidadosa con los temas del corazón por el daño que le hizo su ex. ¡Qué fuerte!