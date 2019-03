Selena Gomez revela cuál es el problema que tiene con los hombres

Selena Gomez se ha convertido en la nueva portada de Vogue Australia. La cantante ha concedido una amplia entrevista en la que dedica unas líneas a hablar de su vida amorosa. Y es que parece que desde que rompió con Justin Bieber, la intérprete de 'Good for you' no encuentra a su hombre ideal.

Aunque Selena ha sufrido mucho por amor, parece que la exniña Disney va aprendiendo y sabiendo qué es lo que espera de un hombre. Ahora Sele no quiere novios famosos ni que la prensa se refiera a ella como la 'novia de'.

"Me gustaría encontrar a un actor o productor desconocido", revelaba la cantante al magazine.

Además, Selena ha confesado que cree que los hombres tienen miedo de ella: "Soy una cantante y actriz de mucho éxito y a los chicos les da miedo acercarse a mí".