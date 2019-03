Selena Gomez responde al enfado de Justin Bieber con sus fans

Hace apenas unas semanas los medios de comunicación se hacían eco de los rumores de una posible relación entre Justin Bieber y Sofia Richie. En los últimos días, la pareja ha confirmado su relación con varias instantáneas de su viaje de enamorados juntos a Japón. Desde entonces, los fans del artista no han parado de criticar a Richie y compararla con Selena.

"Voy a hacer mi Instagram privado si no paráis el odio. Esto se os está yendo de las manos. Si fuerais realmente fans, os gustaría la que gente que a mí me gusta", decía el intérprete de 'Sorry' en su perfil de Instagram.

Su ex, la mismísima Selena Gomez, no ha querido perder la oportunidad de defender a los seguidores del artista y le ha dejado un comentario, a modo consejo, diciéndole que: "Si no puedes manejar el odio, entonces deja de publicar imágenes con tu novia. Debería ser especial y quedarse solo entre vosotros. No te enfades con tus seguidores. Ellos te quieren y te apoyan desde antes que nadie lo hiciera".

Tanto las amenzas de Bieber como el comentario de su ex no están disponibles en la red debido a que Justin se ha cerrado su cuenta de Instagram... Aún así, se trata de una respuesta muy madura que se ganará todavía más -si cabe- el apoyo de los beliebers. ¿Cómo no la van a querer?