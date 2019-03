Selena Gómez se relaja tomando unas ‘cañas’ con sus amigas

Lo de Selena Gómez es un no parar. Los próximos dos meses estará de gira y no tendrá mucho tiempo para relajarse. Y como no todo en esta vida es trabajo, ha sacado tiempo para ir al parque temático ‘El mundo mágico de Harry Potter’ en Florida y tomarse unas ‘cañitas’ con sus amigas.

La cantante no pudo resistirse a probar la típica ‘butterbier’ y hacerse una foto en la que la pandilla al completo lucía un bigote blanco de espuma.

Y es que nada mejor para relajarse y desconectar que pasar un día de diversión en compañía de tus ‘friends’. Selena ya nos estaba preocupando porque con el ritmo de trabajo que lleva últimamente parecía bastante agotada.

Si es que entre unas cosas y otras lo suyo es un no parar: conciertos, películas, diseñar ropa, lanzar un perfume... No sabemos ni de dónde saca tiempo para poder ver a su chico, Justin Bieber.

¡Que dura es la vida de una estrella! Pero siempre hay que sacar tiempo para distraerse un rato, ¡claro que sí!