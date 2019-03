Selena Gomez se reencuentra con Nick Jonas tras la fiesta de los MTV Video Music Awards

CAMBIÓ A JUSTIN BIEBER POR OTRO EXNOVIO

Cuando todos esperábamos un encuentro entre Justin Bieber y Selena Gomez en los MTV Video Music Awards, la expareja finalmente no se vio. Pero a pesar de no haberse reencontrado con Bieber con quien sí que coincidió Selena fue con otro de sus ex, Nick Jonas. Ambos fueron fotografiados muy complices disfrutando de una de las fiestas que se celebró tras la entrega de premios.