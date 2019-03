Selena Gomez reconoce que su pasado en Disney no fue fácil

Selena Gomez no recuerda con agrado su paso por Disney. Todos la recordamos en 'Los Magos de Waverly Place' de Disney Channel, una de sus primeras apariciones en televisión. Sin embargo, la artista confiesa que estos no fueron sus mejores años.

"Comencé a hacerme conocida por cosas que no estaban relacionadas con mi trabajo. Ahí fue cuando mi pasión comenzó a sentirse cada vez más y más lejos. Y eso me asustaba", revelaba la artista. Además, añadió: "Recuerdo sentirme realmente violada cuando era más joven, incluso simplemente estando en la playa. Yo tenía unos 15 o 16 y la gente me tomaba fotos".

"Realmente no creo que nadie supiera quién era. Pero me sentía muy violada y no me gustaba o lo entendía, porque yo era una chica joven y ellos eran hombres adultos. No me gustaba esa sensación", confesó Selena en una entrevista a un medio americano. Parece que esta etapa de su vida no fue nada fácil teniendo que ingresar en diferentes centros para luchar contra sus problemas de autoestima y depresión.