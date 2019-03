Selena Gomez quiere pasar su 23 cumpleaños con Justin Bieber en Disneyland

¿La habrá llevado Justin a Orlando?

Selena Gomez ha cumplido 23 años, y la cantante ha confesado que le gustaría pasar el día de cumple con su ex Justin Bieber. Aunque la pareja de cantantes no se han vuelto a ver desde que estuvieron en un hotel de Beverly Hills hace dos semanas, una fuente ha revelado que la ilusión de la cantante era pasar el día con su ex en Disneyland… ¿La habrá llevado Justin a Orlando de sorpresa?