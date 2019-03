Selena Gomez quiere formar una familia junto a Dj Zedd

La relación entre Selena Gomez y Zedd va más que viento en popa. La cantante ve en el Dj un futuro marido y padre según ha informado el portal HollywoodLife.com.

A pesar de que les gusta mantener su relación en privado, en Celebrities.es nos enteramos de todo y es que los de 'I Want You To Know' están muy, muy enamorados, tanto que ya piensan en un futuro juntos. Sólo llevan saliendo tres meses y la pareja está más que estable, una fuente cercana ha confesado al portal antes mencionado que: "Selena definitivamente quiere tener hijos algún día. Ella piensa Zedd es material de la unión y el material papá perfecto. Han hablado acerca de los niños y ambos quieren una gran familia, Selena dice donde quiera que vayan, los bebés y los niños pequeños siempre gravitan hacia Zedd porque él es tan tonto y divertido estar alrededor. Además, dice que él es súper paciente".

Una de las mejores cosas que mantienen los tortolitos es su interminable apoyo mutuo. Aunque sus agendas son muy ajetreadas siempre intentan encontrar la forma de verse y mantener la chispa de la relación. Mientras que Sele se encuentra en el rodaje de su nueva peli, el Dj siempre planea verla: "Zedd es su animador favorito. Él le dice todo el tiempo lo talentosa que es y lo increíble que es ... él es sólo el chico más dulce", confesaba una fuente cercana a Selena.