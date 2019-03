Selena Gomez se puntúa a sí misma con un 6 en la escala de sexy

Selena Gomez ha hablado acerca de su sensualidad. Resulta que la cantante estaba contestando a unas preguntas en una entrevista telefónica, cuando los locutores comenzaron a hablar de la sensualidad de la artista, y ellos mismo la puntuaron con un 9.75 sobre 10. Selena en cambio se puntuó a si misma con un 6…

"En un día bueno, diría que un buen 9. Y luego en mí día a día, me siento como un 6. ¡Dios eso suena mal! Siento que tengo un 6 o un 7", declaró la cantante. Es de extrañar que Selena se ponga tan poca puntuación a sí misma, sobretodo porque su vídeo de 'Good For You' es muy sexy.

La cantante no se ha pronunciado desde que se la relacionó el mismo fin de semana con Justin Bieber, Nick Jonas y Orlando Bloom. Aunque no falta mucho para su cumpleaños, y la cantante ha dicho que quiere pasarlo con Bieber...