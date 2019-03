Selena Gomez publica un vídeo con una declaración de amor: "Yo siempre te amaré"

Parece que Selena Gomez ha hecho una declaración de amor en toda regla. La pasada semana comenzaron los rumores sobre la vuelta de Selena y Justin Bieber, a final de semana el regreso de la pareja se confirmó cuando Bieber publicó una imagen en Instagram de los dos juntos y muy agarrados, y ahora la cantante ha publicado un vídeo, en la misma red social, en la que hace una declaración de amor en toda regla, ¿a Justin?

Aunque en el mensaje la exniña Disney no se especifica que sus palabras vayan en dirección a Bieber, últimamente con tanta declaración de amor por parte de la pareja, no nos extraña nada que sus palabras tengan de destinatario al principito del pop, y es que si no a quién van dirigidas.

Con un "Yo siempre te amaré", Sele ha revolucionado las redes sociales en un vídeo con el que parece confirmarse, una vez más, que ella y Justin están de vuelta y locamente enamorados.