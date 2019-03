Selena Gomez publica una romántica foto junto a su novio Zedd en Instagram

Se acerca San Valentín y las parejas escupen corazones por los ojos. Selena Gomez y Zedd son adorables y cada día demuestran lo mucho que se quieren. La cantante compartió con sus seguidores una foto en Instagram en la que escribía: "'Harry' a su 'Sally. " Aww!", haciendo alusión a unas de las parejas más románticas de la ficción 'Cuando Harry encontró a Sally'.

Selena está tan enamorada que no puede dejar de manifestar en las redes sociales cuanto amor siente por su novio Zedd, está claro que Justin Bieber está más que olvidado.

La foto que ha compartido aparece ella abrazando a Zedd por detrás y sonriendo de oreja a oreja. Es difícil ver la cara de Selena en la imagen porque la mano de Zedd está tapandola casi entera, pero se ve que está súper feliz al lado de su nuevo novio enfundado en un 'smoking' con pajarita. ¡Muy sexy!

Son tal para cual, Harry y Sally en la vida real, y para sumar más emoción y sentimiento, la pareja esta pendiente del lanzamiento de su nueva canción 'I Want You To Know', veremos cómo suena el tema de la parejita.