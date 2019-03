Selena Gomez publica su nuevo videoclip 'Hands To Myself'

LA CANTANTE SE CONVIERTE EN UNA ACOSADORA MUY SEXY

¡Qué ganas teníamos de verlo! Y es que después de tanta espera, Selena Gomez por fin ha publicado su nuevo videoclip 'Hands To Myself', un vídeo de lo más ardiente en el que podemos ver a la cantante más sexy que nunca haciendo el papel de acosadora. Pero como para no serlo, en esta ocasión la cantante viene muy bien acompañada del guapo modelo Christopher Mason.