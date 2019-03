Selena Gomez publica en Instagram una fotografía junto a Shiloh Fernandez

Los jueguecitos de Justin Bieber y Selena Gomez a través de las redes sociales no han hecho más que empezar. En esta ocasión ha sido la cantante quien ha querido dar celos al principito del pop y ha compartido una fotografía muy sensual en la que aparece posando junto a Shiloh Fernandez, el guapísimo chico que protagoniza su nuevo videoclip: 'The Heart Wants What It Wants'.

Y es que si hace días era Justin quien le dedicaba a través de Instagram palabras tan contundentes como: "A veces el amor no es un sentimiento, sino una elección" o "Es fácil querer cuando lo sientes, pero ama cuando es duro amar", ahora ha sido Sele la que ha tomado las riendas y ha publicado esta sugerente imagen junto a su compañero de vídeo.

Aunque el cantante tampoco se queda atrás ya que últimamente se le ha visto acudir a la Iglesia muy bien acompañado por las amiguísimas Kendall Jenner y Hailey Baldwin. Veremos como termina esta competición por ver quien da más celos al otro...