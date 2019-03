Selena Gomez publica en Instagram un adelanto de su próximo single 'Good For You'

Faltan muy pocos días para que se dé a conocer el nuevo tema de Selena Gomez. El 22 de junio se lanzará el nuevo single de la cantante: 'Good For You'. Pero Selena ha querido lanzar un adelanto para que veamos cómo sonará su nuevo proyecto. La cantante ha compartido un vídeo en el que aparece cantando unos segundos.

La cantante se ve muy feliz en el vídeo, y es que tiene motivos para serlo. Los últimos meses ha estado muy desligada al mundo musical. Pero todo indica a que ha vuelto con las pilas cargadas, y es que estamos deseando escuchar este nuevo single.

Selena ha tenido una agenda muy apretada, no hace mucho, nos enterábamos que fue nombrada embajadora de la marca Pantene Pro-v. Y ahora 'Good For You', ¿le gustará a Justin Bieber la nueva canción de su ex?