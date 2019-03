Selena Gomez protagoniza la primera portada de Vogue USA

Selena Gomez ha revolucionado con las confesiones que ha realizado a la revista Vogue, en su primera portada para USA, publicación en la que protagoniza la portada de este mes de abril en la edición estadounidense, donde ha hablado de una de las épocas más complicadas de su vida. La cantante se alejó de los escenarios por problemas de salud, que acabaron derivando en una depresión y en crisis de ansiedad, pero ahora ha vuelto y parece que con muchas ganas.

Después de retomar su carrera profesional y la actividad en las redes sociales, y tras salir a la luz su relación con The Weeknd, que ha sido muy polémica, la intérprete es la mujer perfecta para dar consejos basándose en experiencias personales, y así lo ha hecho en la entrevista que ha concedido a Vogue.

Hace un tiempo que se coronó como la auténtica reina de la red social, con el mayor número de seguidores y récord de 'Me gusta' en Instagram, que recientemente le ha arrebatado Beyoncé con el anuncio de su embarazo, y parece que ese nivel de fama no fue fácil de llevar. "En cuanto me convertí en la persona con más followers de Instagram, como que me asusté bastante. Se convirtió en algo que me consumía. Era el motivo por lo que me levantaba y acostaba cada día. Era una adicta, y sentía que estaba viendo cosas que no quería ver, como si estuviera metiendo cosas en mi cabeza que en realidad no quería que me importaran. Siempre termino sintiéndome fatal cuando miro Instagram", comenta la cantante en la entrevista.

Finalmente, tanto trabajo y tanta presión acabaron desbordándola y eso fue lo que desencadenó sus problemas de salud, que le llevaron a abandonar su gira. Así ha explicado Selena uno de sus episodios más complicados: "Mi autoestima estaba destruida. Estaba deprimida, con ansiedad. Empecé a tener ataques de pánico antes de salir al escenario o bien nada más abandonar el mismo. Básicamente, sentía que no era buena, que no era capaz". Como ella misma ha confirmado, la decisión no fue sencilla pero ha sido lo mejor que ha hecho en su vida, y es que gracias a este parón ha podido volver con aires renovados y muchas ganas.