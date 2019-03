Selena Gomez pronuncia un emotivo discurso al recoger su premio en los American Music Awards 2016

Selena Gomez fue la protagonista indiscutible de la noche de los American Music Awards 2016. Y es que la cantante volvió a reaparecer sobre la alfombra roja tras meses en rehabilitación a causa de una fuerte depresión.

Sele fue nombrada Mejor Artista Femenina Pop del Año, y al recoger su premio dio un emotivo discurso que conmovió a todo el mundo: “Tenía todo y estaba absolutamente rota por dentro y traté de mantenerme como si nada lo suficiente para no defraudar a nadie, pero lo hice durante demasiado tiempo, por lo que acabé decepcionándome a mí misma”, declaró.

Muy emocionada, la famosa con más seguidores en Instagram también quiso hablar sobre el manejo de las redes sociales: “No quiero ver sus cuerpos en las redes, quiero ver lo que está aquí”, añadió señalando el corazón. Y aclaró: “No estoy tratando de obtener ningún reconocimiento por su parte ni lo necesito, lo que puedo decir desde el fondo de mi corazón es que me siento muy agradecida de poder compartir lo que amo todos los días con la gente a la que amo”.

Y finalizó diciendo: “Si están rotos no tienen que permanecer rotos y ya sea que me respeten o no, lo que deben saber sobre mí es que me preocupo por la gente”. Unas preciosas palabras que cautivaron a toda la audiencia, incluso a compañeras como Ariana Grande y Lady Gaga, cuya reacción al discurso también se ha vuelto viral.