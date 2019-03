Selena Gómez presume de piernas con un look 'pin up' en su último videoclip

RECORRE LAS CALLES DE CALIFORNIA CUAL DIVA VINTAGE

Cuando pensábamos que la 'ex chica Disney' ya había afianzado su imagen, va ella y nos vuelve a dejar ojipláticos. Luciendo palmito con un vestido rojo pasión 'hiper corto', melenaza morena con bucles al viento y complementos a juego, Selena se paseó por las calles de California en el rodaje de su nuevo videoclip. Un look retro muy favorecedor no apto para quienes padecen problemas cardiacos...