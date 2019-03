Selena Gómez presentará a su novio Zedd a sus padres en Semana Santa

Si Justin Bieber está hundido en la pena, Selena Gómez cada vez está más enamorada de su chorbo el Dj Zedd. La pareja ya se conocía pero la llama del amor hizo su aparción hace no mucho. Juntos han grabado el tema y el vídeo 'I Want You to Know', y desde entonces los dos no se han separado ni un minuto. Es más, la cantante quiere dar un paso más.

Las vacaciones de Semana Santa van a ser unas fechas muy señaladas para los tortolitos. Y es que los dos están planeando pasar unas 'holidays' al lado de la familia de la ex estrella Disney. Su familia se encuentra en Texas y qué mejor que hacer una visita acompañada de su mejor aliado, su novio, para así presentarle a sus padres.

Anton Zaslavski, que es como se llama el Dj, y la guapa morena han compartido gustos musicales, y así lo han demostrado en algunos temas.