Selena Gomez podría sufrir anorexia

El intenso ritmo de trabajo que lleva Selena Gomez, sumado a los problemas judiciales con un hombre que planeaba matarla, han hecho mella en nuestra chica. Hasta tal punto, que los rumores sobre su posible anorexia han corrido como la polvora.

En su última actuación, Selena rindió homenaje a Katy Perry cantando 'The One That Got Away'. Sus finas piernas, su marcada clavícula y su afilado rostro provocaron que las dotes artísticas de la chica no fueran el centro de atención del concierto, sino sus posibles problemas de salud.

Y es que Selena no sólo está viviendo en sus carnes una pesadilla con todo el asunto del acosador que planeaba matarla, sino que los problemas de su pareja, Justin Bieber, con Mariah Yeater, quien asegura tener un bebé de su chico, también la están afectando, y mucho.

Sin embargo, ella asegura sentirse con mucha energía y estar tremendamente ilusionada con el embarazo de su madre. Esperemos que pronto vuelva a lucir esa imagen de chica diez a la que nos tiene acostumbrados, ¡ánimo Sel!