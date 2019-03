Selena Gomez podría estar agobiando a The Weeknd

Selena Gomez y The Weeknd en París | GTres

Todo parece indicar que Selena Gomez y The Weeknd están atravesando su momento más dulce. La relación, que salió a la luz a principios de este año 2017, ha avanzado a pasos agigantados y nos han deleitado con numerosas muestras de amor en público y en las redes sociales, pero ¿quién ha protagonizado la mayoría de ellas? La cantante nos ha dejado claro que se desvive por su chico y que está encantada con su nueva relación, pero no sabemos si se puede decir lo mismo de The Weeknd, que parece estar menos entregado que su chica. Las imágenes que hemos visto de la pareja, demuestran que es ella la que se come a besos a su novio, o la que no se separa de sus brazos, e incluso se ha trasladado a Europa para seguir de cerca la gira mundial en la que está inmerso. Por el contrario, él parece estar más distante e incluso pensando en otras cosas, más que en su novia que no para de demostrar la debilidad que siente por él. Rápidamente han salido a la luz comparaciones de la actitud de la estrella musical con su anterior pareja, la modelo Bella Hadid, y era muy diferente. ¿Será que Abel Tesfaye no está tan enamorado como nos habían hecho creer? Por ahora no hay nada que indique una posible ruptura, pues por todo lo que hemos visto de ellos parece que viven en un idilio de amor y en ningún momento ha habido indicios de una crisis ni de un malentendido entre ellos, aunque sea Gomez la que más da por la relación.

PHOTO: Selena with The Weeknd in Europe! pic.twitter.com/tmkO77Xk58 — Selena Gomez Source (@GomezSource) 2 de marzo de 2017

Selena Gomez and The Weeknd Making Out (PHOTO GALLERY) https://t.co/jTBlzhPj9d — TMZ (@TMZ) 11 de enero de 2017