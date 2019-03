Selena Gomez pillada besando a una chica

¡Lo que nos quedaba por ver! Mira que estamos acostumbrados a ver a las habituales celebrities que les encanta llamar la atención y provocan sin parar (Kesha, Lindsay Lohan, Paris Hilton…), pero de ella sí que no nos lo esperábamos. Las webs estadounidenses están que arden con esta imagen de Selena Gomez… ¡besándose con una chica!

Poco se sabe de la imagen ni de quién ha podido pasarla a varios medios, pero lo que está claro es lo que se ve en ella. La chica de Justin Bieber besando otros labios que no son los del canadiense. Y eso no es lo peor, sino que la cantante, ojitos cerrados, besa plácidamente a una rubia desconocida… ¡O no tan desconocida! Porque ese perfil, ese rubio de bote y esas cejas negrinas nos recuerdan mucho a su amiga y compañera de reparto en su última película, 'Spring Breakers', Vanessa Hudgens. ¡Pero sólo es un suponer nuestro, qué conste!

Muy probablemente se trate de una imagen captada en alguna divertida reunión de amigas, algo sin mucha importancia pero alguien se la ha jugado bien a Selena. ¿Bieber sabría de la existencia de esta instantánea? Lo que le ha debido quedar claro al interprete de 'Boyfriend' es que comparte los morritos de su churri con OTRAS. ¡Quién nos lo iba a decir a nosotros... y a Justin!