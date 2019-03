Selena Gómez piensa que Justin Bieber es un 'niñato'

Desde que Selena Gomez dejó a Justin Bieber definitivamente y se metió de lleno en la promoción de la película ‘Spring Breakers’ y en sus nuevos proyectos profesionales, la actriz ha cambiado mucho su forma de pensar con respecto a su ex. Ella ya no busca un niño irresponsable que no la valora, lo que ahora está esperando es un hombre maduro que la trate como a una mujer, para no volver a vivir una relación tan 'tóxica' como la que vivió con el canadiense.

El comportamiento de las últimas semanas de Justin Bieber no han ayudado a mejorar la imagen que Selena está teniendo de él. Durante sus conciertos en Londres, Bieber llegaba tarde a sus actuaciones, arremetía contra los paparazzis y se desmayó en pleno escenario, además de haber reconocido que fumó marihuana delante de todos sus fans.

Todo esto ha hecho que Selena reafirme su opinión. “No quiere ser su 'madre' nunca más”, dice una fuente cercana a la cantante y actriz. Ahora Selena quiere disfrutar el momento con sus amigas y no estar pendiente de nadie.

Eso no quiere decir que la protagonista de ‘Spring Breakers’ no esté pendiente de las noticias relacionadas con el cantante, pero cuantas más tonterías comete Justin más se ríe Selena de él. ¿Conseguirá la actriz y cantante encontrar a su hombre ideal?