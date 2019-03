Selena Gomez pide perdón por su crítica a Justin Bieber: "Lo que dije fue egoísta y sin sentido"

La historia de Selena Gomez y Justin Bieber todavía promete darnos muchos titulares. Aunque la cantante asegure que su historia con el intérprete de 'Sorry' es cosa del pasado, su reacción después de que Bieber amenazase con cerrar su cuenta de Instagram por las críticas de sus fans a su nueva novia, Sofia Richie, demuestra que la exchica Disney no habría olvidado a su eterno ex.

Ahora, después de sus palabras contra Bieber ha decidido pedir perdón a través de su perfil de Snapchat: "Lo que dije fue egoísta y sin sentido". La intérprete de 'Same old love' le mandó un mensaje a Bieber cuando privatizó su perfil: "si no puedes manejar el odio, entonces deja de publicar imágenes con tu novia. Debería ser especial y quedarse solo entre vosotros. No te enfades con tus seguidores. Ellos te quieren y te apoyan desde antes que nadie lo hiciera".

Lo cierto es que la mayoría de 'beliebers' no han aprobado el gesto que ha tenido su ídolo de cerrar su cuenta de Instagram ya que consideran que afecta a su imagen y creen que les hará perder muchos fans. Después del revuelo causado, Bieber todavía no se ha mencionado al respecto.