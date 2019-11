Parece que tras estar un tiempo en rehabilitación centrada en recuperarse de sus problemas de ansiedad y depresión, provocados en gran medida por la enfermedad que padece, lupus; Selena Gomez se siente fuerte y está dispuesta a hablar de todo…

Y es que si hace semanas la cantante generaba un gran revuelo por su nuevo tema, 'Lose You To Love Me', que removía de nuevo su historia de amor con Justin Bieber; ahora la cantante no ha tenido en reparos en hablar del aumento de peso que sufrió hace unos meses y por el que fue terriblemente criticada.

A través del podcast 'Giving Back Generation' con Raquelle Stevens, Selena Gomez ha revelado que su aumento de peso se debió a la medicación que toma para tratar el lupus.

"Tengo lupus y trato con problemas renales y presión arterial alta, así que trato con muchos problemas de salud, y para mí fue cuando realmente comencé a notar más cosas en mi imagen corpora. Es la medicación que tengo que tomar por el resto de mi vida; para ser honesto, depende incluso del mes. Yo fluctúo depende de lo que esté sucediendo en mi vida", confiesa la cantante.

Una subida de peso por la que sufrió un gran acoso a través de las redes sociales, situación que le llegó a plantearse el manejo de este tipo de plataformas que ahora utiliza desde otra perspectiva tras abandonarlas durante meses.

Recientemente la cantante también era muy criticada por esa subida de peso tras hacerse públicas unas fotos de ella durante la boda de su prima que te mostramos en el vídeo de arriba, ¡fue terrible!

Seguro que te interesa...

La impactante foto de Selena Gomez tras el álbum de boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin