Parece que Selena Gomez ha regresado más fuerte que nunca… Y es que además de protagonizar un sonado regreso al mundo de la música con el tema 'Lose You To Love Me', que fue de lo más polémico por lo que supuestamente desvelaba de su relación con Justin Bieber; la cantante está dispuesta a seguir arriesgando y ha comenzado por un cambio de look.

Selena Gomez ha sido fotografiada en Londres y ha sorprendido luciendo unas mechas mucho más claras que le aportan brillo y luz a su tan envidiada melena.

Y tras ser fotografiada completamente al natural, después de pasar por maquillaje y peluquería, el cambio se podía apreciar mucho más.

¡Nos encanta!

Selena Gomez | Gtres

