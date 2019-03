Selena Gómez se pelea con una seguidora en Instagram

¡Ea ea ea, Selena se cabrea! La cantante acaba de protagonizar una pelea en Instagram con una seguidora que publicó un comentario en su cuenta metiéndose con ella y con los suyos. En el comentario la 'follower' le deseaba cáncer a su familia, algo que ha enfadado mucho a la cantante que no ha dudado un instante en responder al ataque.

Selena no ha podido contenerse y ha querido contestar a este desagradable mensaje: "No me gusta tener que pronunciarme sobre las cosas que veo aquí, pero tengo que decir que no me tomo nada bien que la gente sea irrespetuosa, y menos aún que digan cosas como 'Ojalá toda tu familia sufra cáncer'. Eso es cruzar una línea y no estoy dispuesta a tolerar palabras tan hirientes en mi cuenta de Instagram".

Y añadía: "Voy a decirte algo más, el mensaje que me has dejado sobre el cáncer es absurdo y demuestra una falta total de consideración hacia todas las personas que han sufrido o sufren los efectos de esta enfermedad. Me voy a asegurar de que no vuelvas a escribir en mi perfil, si no lo haces tú, me encargaré personalmente de no tener que volver a lidiar contigo. No pasa nada si no te gusta una persona, pero de ahí a desear que algo malo le pase a su familia hay un largo camino. Tienes que educarte mejor y eliminar toda esa rabia que tienes. Un beso querida"

Tanto el comentario original como la cuenta de donde surgió fueron eliminados, sin embargo Selena ha realizado una captura y la ha compartido por sus redes sociales.

No es la primera vez que esto sucede entre nuestras celebrities, Iker Casillas o David Bustamante también han protagonizado alguna que otra peleilla a través de esta red social hace escasos días.