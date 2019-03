Selena Gomez se manifiesta en contra de Maluma

La polémica por las letras de las canciones de Maluma sigue coleando, y es que pocos son aquellos que se quedan indiferentes ante sus temas aunque después el artista colombiano no para de triunfar por todo el mundo.

Como ya pasó hace unas semanas, la letra más controvertida de todas es la del tema '4 babys', en la que el cantante suelta frases como "Estoy enamorado de 4 babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero" o "Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preña".

Así, en esta ocasión ha sido Selena Gomez quien ha querido pronunciarse al respecto de esta discusión por considerar ofensiva la canción y para defender el honor de la mujer ante todo el mundo: "No puedo creer que un artista de la talla de Maluma, en plenitud de su éxito, se le ocurriera una canción en contra de las mujeres, quienes son sus principales seguidoras. Le hizo muchísimo daño a quienes realmente hacen música, y con el talento que él tiene no debe de sentir la necesidad de recurrir a estos métodos", confesaba la cantante en para el medio 'Huffington Post'.