Una Selena Gomez loca de celos publica los motivos de su ruptura con Justin Bieber

¡Ruptura confirmada! Sí, sí, ¡cómo lo oís! Y es que Selena Gomez ha sido la encargada de mover ficha y hacer públicas las causas, o mejor dicho, la causante del fin de su relación con Justin Bieber, a través de su perfil de Twitter.

La cantante ha subido una instantánea a su perfil en la que se ve a su ex junto con la modelo de Victoria's Secret, Barbara Palvin, la cual apunta ser el motivo de su separación, tras aparecer éste junto a ella en el musical 'El Rey León', en Broadway y después de compartir escenario con él, en el último desfile de la firma para la que trabaja Barbara.

Un ataque de celos en toda regla y más teniendo en cuenta las líneas que acompañaban a esta imagen: “.......”. Unos puntos suspensivos con los que Selena deja claro que no hay nada que decir: una imagen vale más que mil palabras y ésta lo dice todo.

Pero aunque ella haya sido más explicita en cuanto a la ruptura, Justin también ha querido hacer un guiño a esta noticia que ha revolucionado al mundo. Fue en el programa de radio, 'Open House Party', donde Justin dejó entrever que los rumores eran ciertos: "No sé qué decir. No sé lo que está pasando en mi vida... Para evaluarlo no tengo la sensación de decir ‘no he causado ningún comentario'", contestaba Bieber cuando le preguntaba el conductor John Garabedian por su ruptura con Selena.

Así que, visto lo visto, parece que la ruptura y la causante de la misma han quedado claras. Eso sí, no descartamos la posibilidad de que ésta sea una crisis más de la pareja, ya que son muchas las crisis que han sufrido y han conseguido superar con el tiempo. Es más, el portal TMZ asegura que Justin está como loco intentando recuperar a Selena.

¿Será éste otro bache más en su amor o, por el contrario, significará el final definitivo de esta pareja? Sólo el tiempo lo dirá…