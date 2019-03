Selena Gomez lloró por Justin Bieber en el cumpleaños de Taylor Swift

No todo fue bueno en el cumpleaños de Taylor Swift, y es que cada vez se van descubriendo más y más secretos. Durante la celebración del cumpleaños, Selena Gomez se convirtió en la protagonista de la fiesta de Swift, bueno mejor dicho sus lágrimas.

Según publica la revista Us, Selena estalló en lágrimas recordando su complicada y difícil relación con Justin Bieber. Así lo revelan algunos de los invitados de la fiesta de Taylor: "Selena gritó: "¡Nadie me entiende! No me entiende ni siquiera mi novio!"".

Pero Taylor como mejor amiga de Selena acudió rápidamente a consolar a la cantante. Y es que aunque Selena intente pasar página, el amor del principito pop está clavado a fuego en su corazón. ¡Ánimo Sele!