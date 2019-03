Selena Gomez llora por Justin Bieber en su nuevo videoclip: 'The Heart Wants What It Wants'

Selena Gomez acaba de lanzar su nuevo single, 'The Heart Wants What It Wants', una canción cargada de sentimiento y emoción en la que habla de una relación de amor complicada que mucho nos recuerda a lo suyo con Justin Bieber.

Y es que sólo tenemos que fijarnos un poco en la letra para darnos cuenta de que Sele está hablando de su propia historia de amor: “La cama se está enfriando y no estás aquí. Lo que nos depara el futuro es tan incierto. Está haciendo frío y no estás” y “luego desapareces y me hace esperar”. ¡Muy fuerte!

El 24 de noviembre se estrena su esperado disco, 'For You', que incluirá grandes éxitos de la artista como 'Falling Down', 'Naturally', 'Slow Down', 'Come and Get it', e incluso la versión española de 'More'.