Selena Gomez lanza el videoclip más sensual de su carrera

Selena Gomez saca todas sus armas de mujer para convertir su último videoclip, 'Kill Em With Kindness', en un fenómeno viral. La artista demuestra que ya no es una niña y se muestra más sensual y provocativa que nunca.

En blanco y negro, Gomez aparece sentada en un taburete simulando que protagoniza una sesión de fotos. La intérprete de 'Same old love', con su nuevo single, hace una crítica al mundo en el que vivimos y que debemos "matarnos pero con amabilidad". Además, en una parte de la canción la artista dice "sus mentiras son balas", ¿estará cansada de las falsas publicaciones que escriben sobre ella?

Selena ha querido con este último trabajo la evolución tanto personal como profesional que ha hecho. Desde que comenzase su gira el pasado 6 de mayo, la ex de Justin Bieber no ha parado de sorprender a sus fans en sus conciertos con sus atrevidos looks. Pero no sólo ha sorprendido a sus seguidores, Bieber ha vuelto a seguir a la ex chica Disney en Instagram lo que ha hecho presagiar una posible reconciliación. ¡Sus fans no se cansan en el intento de juntarlos!