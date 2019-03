Selena Gomez lanza un mensaje subliminal a Justin Bieber a través de Instagram

Ansiábamos con todas nuestras fuerzas que una de las parejas más VIP de todos los tiempos se diera una segunda oportunidad, Selena Gomez y Justin Bieber. Al borde estuvo de conseguirse cuando hace varias semanas ambos quedaron para cenar en una romántica cita donde el cantante llegó a dedicarle una tierna canción.

Pero al final todo quedó en una simple anécdota y Justin ha rehecho su vida junto a Hailey Baldwin con quien ha pasado toda Navidad y ambos han posado la mar de cariñosos en las redes sociales.

Quizás al enterarse de tal información Selena no le ha sentado muy bien ha hecho querido mandarle un mensaje a su ex a través de Insatgram. Y es que la actriz ha publicado una imagen muy familiar junto a su padre donde recalca la palabra 'sorry'. Algo que no sería llamativo si este no fuese el título del último gran éxito de Justin Bieber: "Ugh... en casa. Literalmente no hay nada mejor que esto. Perdón pero no perdón LA", comentaba.

Sin duda es algo más que sospechoso que Selena haga esto justo cuando Justin tiene una nueva novia. ¿Estará celosa?