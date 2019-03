Selena Gomez y Justin Bieber se volverán a encontrar cara a cara en los premios Teen Choice Awards

Selena Gomez y Justin Bieber no han vuelto a encontrarse públicamente tras la gala MET, donde el cantante dijo que Selena estaba guapísima. Y es que aunque hayan cortado, cuando se ven, la tensión se puede cortar. Así que estamos deseando que lleguen los premios Teen Choice Awards, que será el próximo evento donde se verán las caras… ¡Y además ambos están nominados en la misma categoría!

Los cantantes están nominados para 'Choice Break-Up Song'. La cantante está nominada por su canción 'The Heart Wants What It Want's', y el principito del pop luchará por el premio con 'Where Are You Now?'.

El videoclip de 'Where Are You Now' sorprendió a todos, ya que en el vídeo aparece el nombre de 'Jelena'. Y en cuanto a la cantante, todos saben que la canción con la que está nominada la hizo pensando en Justin… Dos canciones, dos ex novios y toda una noche de tensión por delante. ¿Qué ocurrirá?