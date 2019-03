Selena Gomez: "Justin Bieber y yo siempre seremos amigos"

CAZADA JUNTO A UN NUEVO MAROMO

Parece que Selena Gomez no pierde el tiempo. A pesar de que la ex chica Disney y el 'principito' del pop, Justin Bieber, ya no están juntos, ambos son muy buenos amigos. Así lo ha contado la cantante durante una entrevista en E! Entertainment. Mientras Justin sigue deleitando a sus fans de concierto en concierto, la cantante ha sido pillada junto a un nuevo maromo... ¿tendrá ya sustituto para Bieber?