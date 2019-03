Selena Gomez y Justin Bieber, ¿prometidos?

SELE LUCE UN ANILLO DE DIAMANTES

Vaya, vaya, vaya… No nos habíamos dado cuenta de este pequeño detalle pero aquí está: Selena Gomez luce en su mano un anillo de brillantes. No sabemos si Justin Bieber se lo habrá regalado con motivo de su primer aniversario de novios o… ¿se habrán prometido? Desde luego, la parejita está enamoradita hasta las trancas y no nos extrañaría un pelo, pero… ¿no son muy jóvenes?