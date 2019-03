Selena Gomez se hace su primer tatuaje y sella su amor con Justin Bieber

¿Qué mejor manera de demostrar el amor por alguien que hacerse un tatuaje? Esa es la última moda entre nuestras celebrities. Y la última en sumarse a ella ha sido Selena Gomez, que ha decidido tatuarse un pequeño corazón (muy pequeño porque apenas podemos apreciarlo...) en su muñeca en honor de su enamorado: Justin Bieber.

La cantante de 19 años acudió a Under The Gun, donde se encuentra uno de los tatuadores más famosos de Hollywood, Louie Gómez. Fue uno de los empleados de dicha tienda quien subió a Twitter la foto que demostraba que Selena se estrenaba en el mundo de los tatoos. “Ella se ha hecho un pequeño corazón en Under The Gun, en Hollywood, por Louie Gómez”, tuiteaba Jordan Sandoval.

“No estaba nerviosa. Ella es muy linda”, comentaba Sandoval en Twitter. Ese momento, a parte de verse a través de la Red Social, estuvo ‘supervisado’ por su inseparable novio… El canadiense hizo un parón en el estudio de grabación para no dejar a su chica solita en ese momento.

Bieber ya tiene unos cuantos tatuajes y estamos convencidos de que ha sido él quien ha convencido a su novia de que se adentre en ese mundillo. Son muchas las celebrities que utilizan esta técnica para demostrar sus sentimientos o sellar algunos momentos especiales. ¿Este corazón querrá decir algo entre Selena y Justin? Podría habérselo hecho un poquito más grande si su amor es tan inmenso, ¿no?