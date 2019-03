Selena Gomez habla sobre su relación con Justin Bieber: "No creo que hiciese nada malo enamorándome"

La relación entre Selena Gomez y Justin Bieber será recordada como una de las más tormentosas del panorama celebritero, y es que las constantes broncas y rupturas y reconciliaciones les han mantenido durante años en lo más alto del mundo del corazón.

Ahora que ambos han conseguido superar sus problemas y terminar como grandes amigos, Selena se ha sincerado sobre su relación sentimental en la edición dominical de The Sunday Times. La cantante ha explicado lo difícil que fue superar su ruptura con el canadiense debido a la tendencia de los medios y los fans de revivir una y otra vez algunos de los momentos de su relación como consecuencia de su deseo de ver un final feliz. "A la gente le resulta difícil separarnos. Internet quiere congelar ese momento en el tiempo y revivirlo una y otra vez", ha declarado la actriz. "No creo que hiciese nada malo enamorándome. Se le pone mucho énfasis a que la gente sea perfecta, para destruirlo después porque eso vende", ha subrayado.

También tuvo tiempo de hablar de su decisión de llevar un anillo de castidad desde los trece años, símbolo de pureza que no se quitó hasta una vez comenzada su relación con Justin. "No estoy avergonzada de decirlo. No siento vergüenza de decir que el anillo ya no está. Lo tuve cuando tenía 13 años y respeto mucho lo que representaba, pero no es para todos", ha recalcado.

Por último, y como viene siendo habitual últimamente, la artista ha tenido unas palabras de agradecimiento para su gran amiga Taylor Swift. "Taylor es una de las mejores personas. Cuando me separé de mi primer novio y yo estaba triste, ella voló hasta la ciudad con galletas caseras y un montón de comida basura", ha dicho con devoción sobre su amiga.