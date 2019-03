Selena Gomez habla sobre las fotos del desnudo de Justin Bieber

CONFIESA QUE NO QUIERE NI VER LAS FOTOS DEL CANTANTE

Tras las imágenes que han sido publicadas de Justin Bieber desnudo, Selena Gomez ha opinado sobre estas instantáneas. La cantante ha confesado que no quiere ni ver ni hablar de las fotos, ya que para ella, estas fotos fueron tomadas sin el consentimiento de Bieber, invadiendo así su privacidad e involucrando de nuevo al cantante en nuevo escándalo. Selena asegura no haber visto las imágenes y confiesa que intenta alejarse de cualquier sitio donde pudiese verlas. ¿Será por respeto a Bieber o por no ver al cantante junto a Jayde Pierce?