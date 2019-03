Selena Gomez habla sobre los 90 días que estuvo ingresada

Selena Gomez ha concedido una entrevista donde ha hablado sobre los 90 días que estuvo ingresada y totalmente apartada de los focos. Tiempo en el que se tuvo que someter a un tratamiento para centrarse en su salud mental debido a sus problemas de depresión, y la verdad que ella misma ha confesado que es algo que necesitaba en ese momento: "Me asilé 90 días, y fue la mejor cosa que podía haber hecho", decía la novia de The Weeknd para la revista In Style.

La artista, que tuvo que cancelar su gira a causa de este problema, ha contado que no podía tener ningún tipo de comunicación con el mundo exterior: "No tenía móvil, nada, estaba asustada. Pero fue genial, aprendí mucho de esta experiencia".

Esta medida fue crucial para su recuperación, asegura la misma artista: "Fue difícil. Pero mi corazón sabía que esta terapia me iba a ayudar a ser más fuerte".

Aunque ahora se encuentra mucho mejor emocionalmente, es consciente de que sigue necesitando ayuda: "Voy a terapia. Creo en esto y creo en hablar sobre donde está cada uno en cada momento", ha reconocido la cantante.

Tal y como hemos visto estas últimas semanas, Selena está muy contenta y muy feliz con su pareja The Weeknd, pero tiene claro que lo verdaderamente importa es estar contento con uno mismo y no depender de nadie para ser feliz: "No dependo de solo un área de mi vida. Es muy importante para mí querer a mis amigos y familia y estar segura de que nunca me voy a dejar influenciar por un chico. Antes era muy joven y muy influenciable y me sentía insegura. Tú quieres a alguien que forme parte de tu vida pero que no la complete. Estoy feliz porque él es como mi mejor amigo", dice sobre su pareja.

Sobre la influencia de las redes sociales en su vida opina que es bueno tener esa conexión pero que a veces pueden llegar a ser destructivas: "Es bueno estar conectada, para ver cosas, y poder saber que es lo que tus amigos están haciendo. Pero siempre hay personas que intentan sacarlo peor de uno y eso energía hace que te sientas mal contigo mismo".