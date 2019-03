A Selena Gómez no le gusta que Justin Bieber se lleve de maravilla con su ex, Nick Jonas

¿MÁS PROBLEMAS PARA LA PAREJA?

Por si no tuviera suficiente Selena Gómez con todos los problemas por los que está pasando su relación con Justin Bieber, ahora dos chicos importantes en su vida, Justin y Nick Jonas, se han hecho amigos y se llevan de maravilla. Todo esto está dejando destrozada a Selena que no entiende por qué su chico ha hecho tan buenas migas con su ex, después de lo que sufrió tras su ruptura con Nick.