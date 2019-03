Selena Gomez no fue invitada a la fiesta del 21 cumpleaños de Justin Bieber

Justin Bieber ha cumplido 21 años, una edad muy especial que el canadiense ha querido celebrar por todo lo alto con un fiestón inolvidable.

En la ‘party’ no faltaron ‘amiguitas’ tan cercanas como Yovanna Ventura y Hailey Baldwin, pero, sin duda alguna, la gran ausencia de la noche fue Selena Gomez, que no estuvo entre los invitados.

“Sele más o menos se imaginaba que no sería invitada”, revela una fuente al Hollywoodlife.com. “Pero ella no se sintió mal, porque ahora está con Zedd y disfruta de una relación más adulta. No vive dramas y todo es mucho más fácil”, sentenció esta misma fuente.

Es más, “A Selena no le importa con quién salga Justin y no le sorprendió que Yovanna y Hailey estuvieran en la fiesta”, aseguró. Sea como sea, hace tan sólo unos días conocíamos la noticia de que la cantante y actriz seguía obsesionada con su ex aunque ahora estaba saliendo con Zedd. ¿Seguro que tan indiferente se sintió ante la no invitación al cumple de Bieber?