Selena Gomez, fotografiada cerca del centro de rehabilitación

IMÁGENES EN EXCLUSIVA EN RADAR ONLINE

Parece que la cosa va muy en serio: hace dos semanas informábamos que Selena Gomez había ingresado en un centro de rehabilitación para tratarse los problemas de depresión que padece. Y es que 14 días después de esta noticia, tras haber reaparecido públicamente y haberse fotografiado con sus fans hace unos días, todavía no estábamos seguros de sí Selena había ingresado o no en un centro. Sin embargo, Radar Online ha publicado unas imágenes en exclusiva de la intérprete de 'Kill Em With Kidness' cerca del centro donde supuestamente está ingresada.