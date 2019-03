Selena Gomez explota y se sincera en las redes sociales

Selena Gomez se ha sincerado en su cuenta personal de Instagram cansada de las noticias falsas que circulan a través de la red. Y es que en los últimos días se viene rumoreando que el amor de Selena con Dj Zedd fue todo una farsa para promocionar su trabajo 'I want you to know'.

Tanta noticia ha hecho que la paciencia de la artista se haya agotado y ha publicado una foto con un largo mensaje en el que deja claro cuáles son sus sentimientos: "Me habéis visto sufriendo y lo superé con la música. He crecido con vosotros. Estoy emocionada de enseñaros el siguiente capítulo: la verdad", ha confesado en Instagram.

La cantante asegura además que le duele cuando oye mentiras sobre ella, y cree que el principal problema es Internet. Por este motivo, Selena ha decidido empezar una nueva etapa en su vida sin mentiras y sintiéndose feliz consigo misma.